Mayo giyip parka giden Serel Yereli, cesur pozlarıyla takipçilerini ikiye böldü!

Bodrum Masalı dizisiyle tanınan Serel Yereli, oyunculuğu bırakıp eğitim için İngiltere'ye yerleşti. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Serel Yereli, bu kez mayoyla verdiği pozlarla olay oldu.

Takipçilerini ikiye böldü

Londra'da yaşayan güzel oyuncu, koronavirüs salgını döneminde yaptığı sansasyonel paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz aylarda, evinin camını çıkıp gecelikle poz veren Yereli, güzel havanın tadını çıkarmak için parka gitti. Mavi ip askılı bir mayo giyen ünlü isim, peş peşe verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü. Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Yereli'nin pozlarını çok beğenirken bir kısım da cesur pozlarından rahatsız oldu.

İşte Serel Yereli'nin olay pozları...