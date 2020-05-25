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Sütsüz sodalı börek nasıl yapılır bayılacağınız tat!

Baklava yufkasıyla yapılan, pratik, sütsüz sodalı börek tarifini sizin için paylaştık. İşte lezzetli ve pratik sodalı börek tarifi...

Sütsüz sodalı börek nasıl yapılır bayılacağınız tat!
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Elmaelma.com olarak bugün sizi yormayacak, zahmetsiz, baklavalık yufkayla yapılan enfes bir börek tarifi seçtik. Dışı çıtır çıtır, içi patatesli bu nefis tat, yemeye doyum olmayan böreklerden. Arzu ederseniz patatesli, kıymalı ya da ıspanaklı çeşitlerini de hazırlayabilirsiniz. Sütsüz sodalı börek tarifini aşağıda bulabilirsiniz...

Malzemeler:

Yufkası için:

1 paket hazır baklavalık yufka(44 adet baklava yufkası)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 adet yumurta
1 şişe soda(maden suyu)

Patatesli iç harcı için:

5 adet orta boy patates
1 yemek kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1/2 çay bardağı süt

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı pekmez
2 yemek kaşığı su

Hazırlanışı:

İç harcını hazırlamak için patatesleri bol suda haşlayın, kabuğunu soyun ve ardından geniş bir kaseye alarak eziciyle püre haline getirin. Üzerine tuz, karabiber, sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın ve kenara alın. Yufka aralarına sürmek için yumurta, soda ve sıvı yağı bir kaseye alın ve güzelce karıştırın, kenara alın.
İki kat yufkayı üst üste serin ve üzerine hazırladığınız sıvı karışımı bir fırçayla sürün. Bunun üzerine iki yufka daha koyun ve tekrar karışımdan sürün. Böylece 4 kat üst üst yufkanız olacak.

Serdiğiniz yufkanın uzun kenarına iç harcından boyunca koyun. Ardından sararak rulo haline getirin. Ardından 3-4 parçaya keserek minik rulo börekler elde edin. Toplamda 35-40 adet minik rulo börek elde etmiş olacaksınız. Yağlı kağıt serdiğiniz veya sıvı yağ ile hafifçe yağladığınız tepsiye börekleri nizami şekilde dizin. Üzerine sürmek için yumurta sarısı, pekmez ve suyu karıştırın ve bir fırça yardımıyla böreklerin üzerine güzelce sürün. Önceden ısıtmış olduğunuz 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin. Ocaktan çıkardıktan sonra 5-10 dakika dinlendirin ve ardından servis edin. Afiyet olsun.

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