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Demet Akalın'dan karantina itirafı ben bayağı müsrifmişim!

Tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle kendini ailesiyle eve kapatan şarkıcı Demet Akalın'dan alışveriş itirafı geldi.

Demet Akalın'dan karantina itirafı ben bayağı müsrifmişim!
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Demet Akalın Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net Bayram Özel programına telefonla bağlandı. Akalın, karantina günlerinin kendisine öğrettiklerine dair açıklamalard bulundu. 

"Ben çok masraf ediyormuşum, onu öğrendim"

Akalın, alışveriş tutkusuyla ilgili, "Ben çok masraf ediyormuşum, onu öğrendim. Gerekli, gereksiz acayip harcamalar yapıyormuşum. Kendimi kısıtlayacağım çünkü o artık beyine yerleşti. Hiçbirimizin aklına böyle bir şey olacağı gelmezdi. Herkes başka şeyler için mücadele ediyor. Ne için mücadele edersin? 'İyi para kazanayım, iyi bir evim olsun, iyi bir arabam olsun' diye. Ölene kadar insanlar hep bu yönde kendilerini bilinçlendirirler ve para kazanmaya odaklanırlar" dedi.

"Her şeyin kıymetini daha fazla öğrendim"

"Korkunç şeyler alıyormuşum, onların hepsini hayatımdan çıkardım. Her şeyin kıymetini daha fazla öğrendim. Hiçbir şekilde israf olsun istemiyorum. Hira'ya da aynı şeyleri anlatıyorum. 'Dışarıdan baktığımda ben bayağı müsrifmişim' diye kendi kendimi sorguladığım zamanlar oldu. Onun için belki de bu 2,5 aylık süreç adam olmam için bana biraz iyi oldu."

"Hande çok başarılı olsun, mutlu olsun istiyorum"

Ünlü şarkıcı, yıllardır polemik yaşadığı ve uzun süre küs kaldığı meslektaşı Hande Yener'le ilgili olarak şunları dile getirdi: "Çok sevimsiz zamanlar geçirdik. İkimiz de çok sert karakterleriz ama bir araya geldiğimizde pamuk gibiyiz. Bence yine de geç kalmış değiliz çünkü bizden sonra gelen şarkıcı nesile de örnek olduk diye düşünüyorum. Birbirimizi çok yedik ama niye yedik belli değil. Yine de dediğim gibi; geç kalmış sayılmayız. O da çok başarılı olsun, çok mutlu olsun istiyorum. Birbirimiz için aynı şeyleri düşünüyoruz. Kavgalar, gürültüler geride kaldı."

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