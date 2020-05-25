Göbek yağlarını eriten bitki çayları neler zencefil suyu tüm ödemi atıyor!

Sağlıklı beslenme ve egzersiz vücudunuzu hayal ettiğiniz şekle sokmak için bilinen en önemli iki yol. Ancak bunların yanında yağ yaktıran yiyecek ve içecekleri beslenmenize dahil etmeniz istediğiniz vücuda daha çabuk ulaşmanızı sağlar. Öyle ki bazı içecekler, hayalinizdeki düz karına sahip olmanıza büyük katkı sunacak. İşte göbek yağlarını eriten 5 harika içecek!

Yeşil çay



Kilo vermek ve yağ yakmak denince akla ilk gelen içeceklerden olan yeşil çay, metabolizmanızı güçlendirerek hızlı bir şekilde ödem atmanızı sağlar ve karın bölgesindeki yağları da yakar. Dümdüz bir karın için günde 2 bardak yeşilçay içebilirsiniz.

Zencefil suyu

Sindirim sistemi sorunlarının giderilmesinde zencefil, oldukça etkili bir besindir. Zencefil sindirim sorunlarına iyi gelmesinin yanı sıra iltihapları öneler ve mideyi rahatlatır. Gün içerisinde 1 bardak zencefilli su içmeniz ödem atmanızı sağlamanın yanı sıra yağ yakımına da yardımcı olacaktır.

Aloe vera suyu

Aloe veranın inanılmaz faydaları saymakla bitmiyor. Genelde cilt bakımında kullanılan aloe vera suyu besin olarak tüketildiğinde ise zayıflamaya büyük ölçüde katkı sunar. Aloe vera suyunu yatmadan önce içmek yağları eritmede daha etkili olacaktır.

Su

Su, yaşamımızı idame ettirmemiz için hayati önem taşıyan başlıca sıvıdır. Tüm ek gıdaların yanı sıra günde en az 2 litre su içmeniz gereketiğini unutmamalısınız. Yeterli su içmek, metabolizmayı hızlandırmanın yanı sıra vücudu pek çok hastalıktan korur hatta cit güzelliğine bile katkıda bulunur.

Salatalık suyu

Salatalık, detoks listelerinin ilk malzemelerindendir. Salatalık suyu ise hem ödem atmaya hem de karın bölgesindeki yağlardan kurtulmaya yardımcı olur. Gün içerisinde 4 bardaktan fazla tüketmemelisiniz. Aksi takdirde ishal olabilirsiniz.