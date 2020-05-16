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Acun Ilıcalı oyuna çıkmayan Nisa'nın sorununu açıkladı sıkıntısı psikolojik!

Survivor'da gönüllüler takımında mücadele eden Nisa, sakatlığı dolayısıyla ödül oyununda yer almadı. Ilıcalı, Nisa'nın durumunun psikolojik olduğunu söyledi.

Acun Ilıcalı oyuna çıkmayan Nisa'nın sorununu açıkladı sıkıntısı psikolojik!
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TV8 ekranlarının çok izlenen yarışma programı Survivor'da Gönüllüler takımının yarışmacısı olan Nisa Bölükbaşı ödül oyununa çıkmadı. Survivor Panorama'ya bağlanan Acun Ilıcalı, Nisa ile ilgili merak edilen konular hakkında bilgi verdi.

Nisa oyuna çıkmadı

Survivor 2020'nin başarılı kadın yarışmacılarından olan Nisa Bölükbaşı oyunlardaki performansları kadar yaşadığı psikolojik sıkıntılarla da gündeme geliyor. Daha önce ailesini çok özlediğini söyleyen ve 'Yaparım ben bittim' diyerek oyunlarda yer almayan Nisa, son olarak yarışmadan ayrılmak istemesiyle gündeme oturmuştu. Survivor'un dün akşam ekrana gelen son bölümünde Ünlüler ve Gönüllüler takımları ödül oyununda karşı karşıya geldi. Ancak ödül oyununa Nisa katılmadı. Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde sakatlanmıştı. Ayağında sıkıntı yaşayan Nisa geçen hafta doktor kontrolünde oyunlara devam etmişti ancak sakatlığının devam etmesi üzerine kliniğe götürüldü.

"Nisa'nın sorunu psikolojik"

Survivor Ekstra programını sunan Furkan Dede, canlı yayın sırasında Acun Ilıcalı'ya mesaj göndererek Nisa'nın durumunu sordu. Acun Ilıcalı, gönüllüler takımından Nisa için bir açıklama yaptı ve sıkıntısının psikolojik olduğunu belirtti.

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