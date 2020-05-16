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Oyuncu Merve Boluğur bir erkekte en çok dikkat ettiği noktaları açıkladı!

Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, bir erkekte en çok dikkat ettiği şeyleri "Aura, saç rengi, ses tonu" diye sıraladı.

Oyuncu Merve Boluğur bir erkekte en çok dikkat ettiği noktaları açıkladı!
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Şahan Gökbakar'la yaşadığı puzzle polemiğiyle gündem olan Merve Boluğur, hakkında merak edileri paylaştı. Boluğur, Instagram üzerinden hayranlarıyla soru-cevap etkinliği gerçekleştirdi.

Erkekte dikkat ettiği şeyler aura, saç rengi, ses tonu

Boluğur, takipçilerinin "Aşk mı yoksa, sevgi mi?" sorusuna "Merhamet ve tutku" yanıtını verdi. Bir erkekte en çok dikkat ettiği şeyleri de "Aura, saç rengi, ses tonu" diyerek sıraladı.

Karantina günlerini üniversite sınavlarına hazırlanarak geçiren oyuncu, bir takipçisinin "YKS çalışmaları nasıl gidiyor?" sorusunu "Hepinizi elerim" dedi.

"Tablo gibiyim"

Hayattaki en önemli şeyin sağlık olduğunu ifade eden Merve Boluğur, hayranının "Kendini güzel buluyor musun?" sorusuna, "Tablo gibiyim" dedi.

"Bir dilek hakkı verselerdi acı çeken, hasta olan herkesi iyileştirmek isterdim" diyen oyuncu, "Geçmişe gidebilseydin kendine ne söylerdin?" sorusunu ise "Sakin ol bebeğim" şeklinde yanıtladı.

Merve Boluğur, bir başka hayranının, "Güçlü olmak nedir? Nasıl güçlü olunur?" sorusuna, "Sürü psikolojisiyle hareket etmeyip, güçlü bir irade sahibi olup duygularını yönetebilme becerisidir" yanıtını verdi.

 

 

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