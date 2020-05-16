Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor!

Tuba Büyüküstün ile 2017 yılında ayrılan oyuncu Onur Saylak, bir süredir menajeri Gözde Yılmaz ile beraber. Karantina günlerini birlikte geçiren çiftin bebek beklediği ortaya çıktı.

Üçüncü kez baba olacak

3 senedir Gözde Yılmaz'la birlikte olan başarılı oyuncu, üçüncü kez baba olmanın heyecanı içerisinde. İş arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen çift, 2 yıldır Saylak'ın Bağdat Caddesi'ndeki evinde birlikte oturuyor. 2 aylık hamile olduğu belirtilen Gözde Yılmaz'dan ise henüz bir açıklama gelmedi. Çift nikah masasına oturmak için de acele etmiyor.

Tuba Büyüküstün'ten ikiz çocukları var

Tuba Büyüküstün ile 2012 yılında Paris Konsolosluğu'nda nikah defterine imza atan Onur Saylak, ikiz kızları Toprak ve Maya'ya rağmen evliliklerini kurtaramamış, 6 yıl sonra boşanmıştı.

Kaynak: Hürriyet