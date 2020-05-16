search menu
search
close

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor!

3 yıldır menajeri Gözde Yılmaz ile aşk yaşayan Onur Saylak, üçüncü kez baba olacak. Saylak'ın Tuba Büyüküstün'le olan evliliğinden iki kızı bulunuyor.

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba olmaya hazırlanıyor!
-A A+

Tuba Büyüküstün ile 2017 yılında ayrılan oyuncu Onur Saylak, bir süredir menajeri Gözde Yılmaz ile beraber. Karantina günlerini birlikte geçiren çiftin bebek beklediği ortaya çıktı. 

Üçüncü kez baba olacak

3 senedir Gözde Yılmaz'la birlikte olan başarılı oyuncu, üçüncü kez baba olmanın heyecanı içerisinde. İş arkadaşlığı zamanla aşka dönüşen çift, 2 yıldır Saylak'ın Bağdat Caddesi'ndeki evinde birlikte oturuyor. 2 aylık hamile olduğu belirtilen Gözde Yılmaz'dan ise henüz bir açıklama gelmedi. Çift nikah masasına oturmak için de acele etmiyor. 

Tuba Büyüküstün'ten ikiz çocukları var

Tuba Büyüküstün ile 2012 yılında Paris Konsolosluğu'nda nikah defterine imza atan Onur Saylak, ikiz kızları Toprak ve Maya'ya rağmen evliliklerini kurtaramamış, 6 yıl sonra boşanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

 

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Ekmek banmalık: Patlıcan yemeği tarifi Ekmek banmalık: Patlıcan yemeği tarifi
Yemek
Ağlamaktan çekinmeyin! Öyle bir faydası ortaya çıktı ki! Ağlamaktan çekinmeyin! Öyle bir faydası ortaya çıktı ki!
Sağlık
En Güncel Galeriler
Kim der ki 70 yaşında! Japon modacı genç kızlara taş çıkartıyor!
Kim der ki 70 yaşında! Japon modacı genç kızlara taş çıkartıyor!
25 kilo veren Buse Terim, başarısının sırrını anlattı!
25 kilo veren Buse Terim, başarısının sırrını anlattı!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
"Estetiksizim" diyen Çağla Şıkel'in yıllar içindeki değişimi şaşırttı!
Pırasanın bu faydasını duyunca yemeden duramayacaksınız!
Pırasanın bu faydasını duyunca yemeden duramayacaksınız!
Gülben Ergen bebek düşürdü peki çocuk kimden bir de fotoğraf var!
Gülben Ergen bebek düşürdü peki çocuk kimden bir de fotoğraf var!
Yeşilçam'ın kötü kraliçesine bir de şimdi bakın!
Yeşilçam'ın kötü kraliçesine bir de şimdi bakın!
Önceki Haberler
Merve Boluğur karşı cinste dikkat ettiği noktaları açıkladı!
Merve Boluğur karşı cinste dikkat ettiği noktaları açıkladı!
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önceki mütevazi evi ortaya çıktı!
Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önceki mütevazi evi ortaya çıktı!
4 günde 2 kilo verdiriyor!
4 günde 2 kilo verdiriyor!
Lezzeti ağızda dağılıyor: Kakaolu ıslak kurabiye tarifi
Lezzeti ağızda dağılıyor: Kakaolu ıslak kurabiye tarifi
İftar sofraları için: Tavada tavuk şiş tarifi
İftar sofraları için: Tavada tavuk şiş tarifi
Egzamaya iyi gelen 4 harika yiyecek!
Egzamaya iyi gelen 4 harika yiyecek!
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le pozu olay oldu!
Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le pozu olay oldu!
Hep kötü partner seçmenizin sebebi bu olabilir!
Hep kötü partner seçmenizin sebebi bu olabilir!
Yorumlar