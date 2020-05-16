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Eski eşi Onur Saylak'ın baba olacağını öğrenen Tuba Büyüküstün kızlarıyla paylaşım yaptı!

Oyuncu Tuba Büyüküstün eski eşinin üçüncü kez baba olacağının haberleri yayınlandıktan sonra kızlarıyla birlikte olduğu bir fotoğrafını yayınladı.

Eski eşi Onur Saylak'ın baba olacağını öğrenen Tuba Büyüküstün kızlarıyla paylaşım yaptı!
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Yönetmen ve oyuncu Onur Saylak ile Tuba Büyüküstün 2011 yılında hayatlarını birleştirmişti. 2017 yılında boşanan ünlü çiftin bu evlilikten Toprak ve Maya adında ikiz kızları dünyaya gelmişti. 

Tuba Büyüküstün boşanmanın ardından işletmeci Umut Evirgen’le sevgili olurken, Onur Saylak ise menajeri Gözde Yılmaz birliktelik yaşamaya başladı. 

"En iyi dostlarım, sırdaşlarım arkadaşlarım..."

Onur Saylak’ın üçüncü kez baba olacağı, sevgilisinin 2 aylık hamile olduğu haberleri ortaya çıktı. Tuba Büyüküstün çıkan haberler sonrası, kızları Toprak ve Maya ile bir arada bulunduğu göründüğü videoyu Instagram hesabından yayınladı. Büyüküstün paylaşımına “En iyi dostlarım, sırdaşlarım, arkadaşlarım… Ve günlerden bir gün biz yine sarmaş dolaş dolaşırken… ” açıklamasını ekledi.

"Son dönemde herkes birbirine benzemeye başladı"

Her zaman doğal görünümüyle dikkat çeken Tuba Büyüküstün geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı yayında her zaman doğallıktan yana olduğunu belirterek, estetik ile şu açıklamayı yapmıştı: “Ben zaten iğneden de korkarım. Son dönemde herkes birbirine benzemeye başladı.”

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