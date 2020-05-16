Fenomen Murat Övüç'ün ünlü olmadan önceki evinin fotoğrafları ortaya çıktı!

Instagram'da çektiği videolarla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken ve büyük bir takipçi kitlesine kavuşan Murat Övüç'ün 7 sene önce Beyoğlu'nda yaşadığı evinin fotoğrafları basına sızdı. Lüks bir villada yaşayan fenomenin, eski mütevazı evi ise dikkat çekti.

Şimdilerde yaşadığı evindeki göz alıcı lüks eşyaları ve mücevherleriyle dikkat çeken Övüç'ün, şöhret olmadan önce oturduğu evdeki eşyaların sadeliği gözlerden kaçmadı.

İşte Murat Övüç'ün yıllar önce yaşadığı evin fotoğrafları...

Murat Övüç kimdir?

Instagram hesabından paylaştığı birbirinden komik videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Murat Övüç, 1968 yılında Van'da dünyaya geldi ve aslen Vanlı'dır. 5 kardeşten en küçüğü olan Övüç, yardımsever yapısıyla da sevenlerinin gönlüne taht kurdu. Tarot falı bakıp, yaşam koçluğu da yapan Murat Övüç, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördükten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı. 6 yıl kadar evli olan Övüç'ün bir de oğlu bulunuyor.

Övüç, videolarının yanı sıra, Sedat Kapurtu'nun yönetmenliğini üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli filmde oyunculuğunu sergiledi.

Kaynak: SNOB magazin