Yemek siparişinden corona bulaşır mı gıdadan bulaştığına dair kanıt yok!

Çin'de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs korkusu eve söylenen yemek siparişlerini de etkiledi. Koronavirüsün yemek siparişinden geçip geçmeyeceği pek çok kişi tarafından merak edilir oldu. Araştırmalara göre solunum yoluyla bulaşan bu virüsün yemek siparişinden bulaştığına dair bir ipucu bulunamadı.

Yemek siparişinden virüs bulaştığına dair kanıt yok

Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi raporları yemek siparişlerinden virüs bulaştığına dair bilimsel bir kanıt olmadığını söylüyor.

Gıda güvenliğine daha sıkı uymak gerekiyor

Gıda Güvenliği Derneği'nin bu konuda verdiği tavsiyeler ise en güçlü önlemin, yıllardır yürürlükte olan gıda hijyeni kurallarına sıkı bir şekilde uymak olduğunu belirtiyor.

Yüzeylere temas ettikten sonra eller hemen temizlenmeli

Gıda Güvenliği Başkanı Samim Saner, "Corona virüs plastik gibi ambalaj yüzeylerinde belirli bir süre kalabiliyor. Dolayısıyla bu yüzeylere temas etmesinin ardından ellerimizi doğru bir şekilde temizlemeden ağzımıza, yüzümüze ya da gözlerimize götürmekten kaçınmalıyız" dedi.