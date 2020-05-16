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Gülben Ergen YouTube kanalı açtı!

Şarkıcı Gülben Ergen, YouTube kanalı açtı. Ünlü şarkıcı, kanalında moda ve doğal bakım üzerine videolar oluşturacak.

Gülben Ergen YouTube kanalı açtı!
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Salgın dolayısıyla vaktini evinde çocuklarıyla beraber geçiren şarkıcı Gülben Ergen, YouTube'a adım atarak, sevenleriyle bu mecrada buluşacak.

Doğal bakım, kitap, moda konularında videolar çekecek

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden biri olan Gülben Ergen, bir YouTube kanalı açma kararı aldı. Ergen, kadın takipçilerinin isteği üzerine gelen talepleri değerlendirerek doğal bakım, kitap, moda gibi konularda evinde videolar çekmeye başladı. Ünlü şarkıcı, yeni kanalının tanıtımı için evinde Safa Gülsoy'a pozlar verdi. 

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