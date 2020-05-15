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Tarhananın faydaları neler hızlı kilo verdiriyor!

Yöresel tatların başında gelen tarhana, metabolizmayı hızlandırıyor, hızla kilo verdiriyor. Tarhananın hiç duymadığınız faydaları haberimizde!

Tarhananın faydaları neler hızlı kilo verdiriyor!
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Ülkemizde yazın kışa hazırlık için yapılan yöresel lezzetlerden olan tarhananın sağlığa önemli yararları var.  A, B1, B2 gibi vitamin ve mineralleri içinde bulunduran tarhana, diyet yapanların da listesine dahil etmesi gereken gıdaların başında yer alıyor. Tam bir doğal antibiyotik olan bu besin 4 günde 2 kilo verdiriyor. İşte tarhananın mucizevi faydaları...

Kilo kontrolünü sağlıyor

Tarhana yüksek miktarda lif içeriği sayesinde vücutta kilo kontrolünü ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar, kolon kanserinden korur. Diyet lifi kan kolesterol seviyesinin dengede tutulmasına da yardımcı olur. Ayrıca glisemik indeksi düşük bir besin olduğundan kan şekerinin hızla yükselmesini de önler.

Damar tıkanıklığını önler

Tarhana içerdiği sağlığa dost bakteriler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Tarhana aynı zamanda kalp sağlığı için tehlikeli bir durum olan damar tıkanıklığını da önler.

Sinir sistemine iyi gelir

Minerallerden kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum içeriği ile kemik ve kasla ilintili rahatsızlıklara ve sinir sistemi hastalıklarına karşı korur, deri ve saçların güçlü olmasını sağlar.

İçerisindeki vitaminler kanserden koruyor

Tarhana içerisindeki A, B1, B2 gibi vitaminler ve kanseri önleyen bileşikler sayesinde kansere karşı kalkan olur. Bunun yanı sıra beyin sağlığını korur.

Yorgunluğa birebir

Tarhana, özellikle bahar aylarında daha çok hissettiğimiz yorgunluğu gidermeye yarar. Vücuda ihtiyacı olan enerjiyi sağlar.

 

 

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