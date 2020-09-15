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Burcu Kıratlı'dan yaş günü partisi veren Şevval Şahin'e tepki: Böyle bir cahillik yok

Oyuncu Burcu Kıratlı, parti verdikten sonra "Abartılacak bir şey yok, sadece 10 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı" diyen Şevval Şahin'e tepki gösterdi.

Burcu Kıratlı'dan yaş günü partisi veren Şevval Şahin'e tepki: Böyle bir cahillik yok
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Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi Yiğit Marcus Aral, doğumgünleri için iki kez parti düzenledi. Bu partilerin ilkinde Aral'ın koronavirüs testi pozitif çıkarken daha sonra yapılan partide 10 kişi virüse yakalandı. Parti eğlenceleri sonrası "Abartılacak bir şey yok" diyen Şevval Şahin'e oyuncu Burcu Kıratlı sert çıktı. 

"10 kişi koronaya yakalandı abartılacak bir şey yok"

Şevval Şahin, gerçekleştirdikleri partinin ardından birçok koronavirüs vakası çıkmasıyla ilgili Uçankuş'a yaptığı açıklamada "İki test yaptırdım ve ikisi de negatif çıktı. Erkek arkadaşım bir tek pozitif çıktı ve o da hemen atlattı. Abartıldığı kadar vaka yok yani... Toplam çevremizde 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif. Virüsü sevgilimin partilerden kaptığını ispatlayamayız. Şu an hepimizin sağlığı yerinde" ifadelerini kullandı.

"Böyle bir cahillik yok"

Şahin'in bu sözlerini Instagram hesabından yayınlayarak tepki gösteren Burcu Kıratlı ise "Gerçekten böyle bir cahillik yok. Göz önünde oldukları için topluma örnek bir insan olmak zorunda olduğunu anlayamamışlar. Toplumun göz önünden çekilsinler. Yazık... Sadece 10 kişi pozitif çıktı ne demek ya! 10 kişi az mı? Ülkemize bu kadar tedbirli davranın diye bas bas bağırırken. Bu cehalet yüzünden insanlar ve tüm iş sektörleri zarar görüyor. Konserler iptal, setler erteleniyor... Bir çok emekçi işsiz kalıyor. Biraz hassasiyet" ifadeleriyle öfke kustu.

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