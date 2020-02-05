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Merve Özbey takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna ateş püskürdü!

Merve Özbey, takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna sosyal medya hesabından ateş püskürdü.

Merve Özbey takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna ateş püskürdü!
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Yaklaşık iki senedir Kenan Koçak ile aşk yaşayan şarkıcı Merve Özbey, dün kına gecesi yaptı. Kırmızı uzun kuyruklu elbisesiyle dikkat çeken Özbey, kilosu nedeniyle eleştiri oklarının hedefi oldu. Ünlü şarkıcı gelen eleştirilere daha fazla dayanamayıp takipçisini ifşa etti. 

Çirkin yorumu ifşa etti

Özbey, bir takipçisinden gelen "İnsan gelin olacağım diye az boğazını tutar Merve. Otur da o gıdığına ağla" yorumunu ifşa etti.

Merve Özbey takipçisinin "Otur o gıdığına ağla" yorumuna ateş püskürdü!

''Kimsenin ahını almayın''

Merve Özbey, takipçisine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. "Kimsenin ahını almayın" diyen şarkıcı, yaptığı paylaşımla şu ifadeleri kullandı: "Songül hanım, ben oturup gıdığıma ağlamak yerine, kalbinizin güzel olması için oturup dua edeceğim. Allah yardımcınız olsun! Evet alıştım, alıştık bir çoğumuz… Herkesin istediği her şeyi konuşma hakkına sahip olmasına. İlginçtir ki şahsım adına kimseye kötü bir şey söylememeye kötü düşünmemeye çalışırken. Sadece telefon ya da bilgisayar başında insanlarla alakalı yorum yapmak bu kadar kolay olmamalı… Ben insanım kilo alırım, kilo veririm. Bu benim hür iradem. Ama eksikliği ile dalga geçmek günahtır, yapmayın! Ben bu konularla alakalı güçlü olabilirim ama başkası için yapacağınız herhangi bir yorum travma sebebi olabilir. Kimsenin ahını almayın… Günahına girmeyin. Bu arada evet gıdım var. Ama şükürler olsun ki bir gram haram geçmedi… Saygı ve sevgilerimle."

 

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