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Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aileleri tanıştı

Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, iki aileyi tanıştırdı. Kimse bu kadarını beklemiyordu.

Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aileleri tanıştı
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Magazin gündemine bomba gibi düşen aşklardan biri de Kaan Yıldırım ve Hadise aşkıydı. O Ses Türkiye'de jüri üyeliği yapan Hadise, oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı.  Ünlü çift hızlı çıktı. Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aileleri tanıştı. Söylentilere göre  Yıldırım'ın ailesi müstakbel gelin adayı Hadise'yi samimi tavırlarından dolayı çok sevdi.

Aileler tanıştı 

Posta'da yer alan habere göre: Şarkıcı Hadise, 'Hekimoğlu' dizisinde doktor 'Mehmet Ali'yi oynayan Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. Magazin kulislerinde dolaşan bilgilere göre, ikilinin ilişkisinin temeli yaklaşık 4 ay önce Hadise'nin yakın arkadaşı oyuncu Seda Bakan tarafından atıldı. Hadise ile Kaan Yıldırım'ın aileleri de tanıştı hatta Yıldırım'ın ailesi, Hadise'yi çok sevdi.

Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın aileleri tanıştı

Fotoğraftaki köpek aşklarını ele vermişti

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Hadise, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından bir köpekle çektirdiği fotoğrafını iki adet siyah kalp emojisiyle paylaştı. Hadise'nin fotoğraf çektirdiği Benek isimli köpek ise yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'ın köpeği olduğu ortaya çıktı.

 

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