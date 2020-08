Aktris Amber Heard'den veda pozu hoşçakal demek çok zor!

Ünlü aktör Johnny Depp ile boşanma davası olaylı süren Amber Heard, stres atmak için Türkiye'de tatil yapmayı seçti. Heard, Bodrum'da başlayıp İstanbul ve Kapadokya'yı da kapsayan tatilinin sonuna geldi. Veda pozunu paylaşan Heard'ün paylaşımı, Türk takipçilerinden binlerce beğeni aldı.

"Hoşçakal demek çok zor, Türkiye'yi çok seviyorum"

Tatilini noktalayan Heard, tekne gezisinde çekilen bir fotoğrafını, "Hoşça kal' demek çok zor. Türkiye'yi çok seviyorum" notuyla yayınladı. 34 yaşındaki Amber Heard'ün Türkiye'deki tatil paylaşımları takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Amber Heard kimdir?

Amber Heard, 22 Nisan 1986 tarihinde Austin, Texas, ABD'de Paige Parsons, David Heard çiftinin kızı olarak doğmuştur. Tam adı Amber Laura Heard'dır. Tek kız kardeşi vardır. Amber Heard, 17 yaşında iken okulu bırakıp kariyeri için New York'a gitti ve modelliğe başladı. Daha sonra Los Angeles'ta oyunculuğa başladı. Amber Heard, 2010 yılı Maxim adın yarışmasında 13.sırayı almıştır.

2008 yılında Never Back Down/ Asla Pes Etme filminde Sean Faris, Cam Gigandet, Djimon Hounsou, başrol oynamış ve film MTV ödülüne layık görülmüştür. 2006 yılında "All the Boys Love Mandy/ Vahşet Partisi" filminde Toronto Uluslararsı Film Festivalinde yer almıştır.

2010 yılında 'The Rum Diary' filminin setinde tanışan Johnny Depp ve Amber Heard daha sonra 3 Şubat 2015 tarihinde evlendiler. 2011 yılında "Drive Angry/ İntikam Yolu" filminde Nicolas Cage, William Fichtner, Billy Burke ile başrolde oynadı. 2015 yılında "The Adderall Diaries" filminde James Franco, Christian Slater, Ed Harris, Cynthia Nixon ile beraber oynadı. 2018 yılında "Aquaman" adlı filmde Game of Thrones dizisindeki Khal Drogo rolünden tanıdığımız Jason Momoa ile başrolde oynadı.

Amber Heard, Tasya van Ree ile 2008-2012 yılları arasında bir ilişki yaşamıştı. Birlikte oynadıkları filmden sonra beraber yaşamaya başladığı sinema oyuncusu Johnny Depp ile 3 Şubat 2015 tarihinde evlendi. 2016 yılının Mayıs ayında şiddet gördüğü gerekçesi ile boşanma davası açtı. Bu ayrılık sonrasında Amber Heard, Elon Musk ile kısa bir birliktelik yaşadı. Fakat birkaç sonra bu birlikteliği de bitirdi.