Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia'nın faturalarını ödemekten bıktığı için ilişkisini bitirdi!

Özel hayatıyla ilgili gelişmelerle gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın 1,5 yıldır aşk yaşadığı Guido Senia ile ayrıldığı iddia edildi. Subaşı'nın sevgilisinin faturalarını ödediği yönündeki iddiaların ardından Instagram'da Guido ile olan fotoğraflarını kaldırması da hakkındaki dedikoduları güçlendirdi.

Sevgilisinin faturalarını ödemekten bıktı

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerinin ardından bir fotoğrafını "Özgür kuş" açıklamasıyla paylaştı. Şeyma Subaşı'nın ayrılık kararında 'Tüm faturaları ben ödüyorum' diyerek sevgilisine tepki duymasında büyük payının olduğu ileri sürüldü.

"Guido bana para ödetmiyor" demişti

Şeyma Subaşı, bunların yanı sıra geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir yayında "Acun, Melisa'yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor" diye konuşmuştu.

"Mesafeler yüzünden ayrıldık"

Hürriyet'in haberine göre ise, Nişantaşı'nda görüntülenen Şeyma Subaşı, söz konusu iddialar hakkında ilk kez konuştu. Subaşı, "Aramızda bulunan mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi, o başka ülkede ben başka ülkede o yüzden ayrıldık" ifadelerini kullandı.