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Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük Nicole Poturalski'yle görüntülendi

Angelina Jolie'den ayrılan 56 yaşındaki Brad Pitt gönlünü 27 yaşındaki Alman model Nicole Poturalski'ye kaptırdı. Pitt, ilişkisi hakkında bir açıklama yapmadı.

Dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt kendisinden 29 yaş küçük Nicole Poturalski'yle görüntülendi
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Aktör Brad Pitt, Fransa'nın Le Castellet Havaaalanı'nda Alman model Nicole Poturalski ile birlikte objektiflere yakalandı. 56 yaşındaki aktör, önce özel jetiyle ABD'den Fransa'nın Charles de Gaulle Havaalanı'na gitti. Ardından da küçük havaalanı Le Castellet'e geçti.

Şatoda kaldılar

Pitt'in, Los Angeles'tan Paris'e giderek Poturalski'yi alıp Fransa'nın güneyine gittiği öğrenilen bilgiler arasında. Ünlü aktörün, 2011 yılında eski eşi Angelina Jolie ile birlikte 67 milyon dolara satın aldığı Miraval Şatosu'nda kaldığı da iddia edildi.

'Öpüşüyorlardı ve Brad çok ilgiliydi'

OK! dergisine konuşan görgü tanıkları, ikilinin jete binerken 'aşık gençler' gibi göründüklerini söyledi. Tanıklardan biri, "Öpüşüyorlardı ve Brad kadına karşı çok ilgiliydi" dedi.

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