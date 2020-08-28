Defne Samyeli bikinili pozlarıyla sosyal medyada nefes kesti!

Ünlü sunucu Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı adından söz ettirmeye devam ediyor. Şimdilerde tatilde olan 48 yaşındaki güzel, Instagram hesabından bikinili pozlarını paylaştı.

Düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Defne Samyeli'nin söz konusu paylaşımına takipçilerinden binlerce beğeni geldi. Samyeli, 48 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla gençlere taş çıkarttı.

Deren'den yorum gecikmedi

Samyeli'nin paylaşımına yorum yapanlardan biri de 24 yaşındaki kızı Deren Talu'ydu. Deren, paylaşıma ateş emojisi koyarak annesine olan hayranlığını bir kez daha gösterdi.

İşte Defne Samyeli'nin olay olan bikinili pozları: