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C vitamininin faydaları neler yaşlılıkta kas kaybını önlüyor!

Yapılan bilimsel araştırmalarda, turunçgillerde bol bol bulunan C vitamininin, ileri yaşlarda tüketildiğinde iskelet kas kütlesine iyi geldiği ortaya çıktı.

C vitamininin faydaları neler yaşlılıkta kas kaybını önlüyor!
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East Anglia Üniversitesi'nin yaptığı araştırma C vitaminin kas sağlığı üzerindeki mucizevi faydasını ortaya koydu. 50 yaşın üzerinde her yıl kas kütlesinin yüzde 1'i kaybediliyor. Bu durum tip 2 diyabet, güçsüzlük ve sarkopeni, fiziksel yetersizlik gibi olumsuz sonuçlara neden oluyor. C vitamini tüketimi ise yaşlılık dönemindeki bu sorunları ortadan kaldırıyor. 

C vitaminini bol tüketen yaşlıların kas kütlesi daha iyi durumda

East Anglia Üniversitesi'nin yaşları 48 ila 82 olan 13 bin kişinin arasında yaptığı araştırma, C vitaminini bol tüketen yaşlıların iskelet kas kütlesinin daha iyi durumda olduğunu gösterdi. Bu kişilerin bir hafta boyunca tükettikleri gıdalarda ve kanlarında C vitamininin miktarını ölçen uzmanlar, aynı zamanda kas kütlelerini de hesapladı. 

C vitamini tüketenler kas kütlelerini koruyor

Yapılan araştırmada C vitaminini bol tüketmenin, bu yaş aralığında kas kütlesinin korunmasına yardımcı olduğu gözlendi. Araştırmada beslenmelerinde veya kanlarında yüksek oranda C vitaminine sahip olan kişilerin, iskelet kas kütlesi bakımdan oldukça iyi durumda olduğu görüldü.

Her gün bir portakal suyu kas sistemini koruyor

Uzmanlar aşırıya kaçmadan; kişilerin her gün bir portakal gibi turunçgiller ya da sebze ailesinden C vitamini bakımından zengin bir besin tüketmesinin birçok insan için yeterli olacağını ifade ediyor.

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