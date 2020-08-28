Bensu Soral kimdir tatilde talihsiz bir kaza geçirdi ameliyat oldu!

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Bensu Soral, eşi Hakan Baş’la çıktığı tekne tatili kötü bitti. Ayağı kayan güzel oyuncu, omzunun üstüne düştü. Eşinin hemen hastaneye kaldırdığı Soral’ı omzunda yırtık oluştu.

Omzundaki yırtık ameliyatla dikildi

Kazanın ardından çift, tatillerini yarıda keserek İstanbul’a döndü. Maslak'ta bir hastaneye yatan Bensu Soral’ın omzundaki yırtık artroskopik ameliyatla dikildi.Bu hafta fizik tedaviye başlayan güzel oyuncu, 10 gün içinde normal hayatına dönmeyi planlıyor.

Bensu Soral kimdir?

Bensu Soral 23 Mart 1991 tarihinde dünyaya geldi. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim gördükten sonra kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı.

Modellik geçmişine de sahip olan Bensu Soral, daha önce Kemal Tahir’in ölümsüz eserinden uyarlanan ve TRT1 ekranlarına gelen Yol Ayrımı dizisinde rol aldı. Vicdan dizisiyle birlikte ülkenin en sevilen genç oyuncularından biri olarak anılmaya başlanmıştır.

Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. Kadrosunda usta isimlerin yer aldığı Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı. Bensu Soral, 2018 yılında iş adamı Hakan Baş ile nikah masasına oturdu.