Konusuyla tepki toplayan Gel Dese Aşk dizisi yayından kaldırıldı!

Başrollerinde Erkan Petekkaya ve İlayda Çevik'in yer aldığı Gel Dese Aşk dizisinin ani bir kararla yayından kaldırıldığı açıklandı. Geçtiğimiz sezon ekranlara ilk dört bölümüyle gelen ve ardından pandemi nedeniyle çekimleri duran dizi, zorunlu olarak sezon arasına girdi fakat yeni sezonda olmayacağı duyuruldu.

Kızının arkadaşıyla ilişki yaşıyordu

Yayınlandığı ilk bölümden itibaren barındırdığı çarpık ilişkilerle RTÜK'e şikayet edilen dizi ekranlara veda etti. Dizide bir babanın, genç kızının arkadaşı ile çarpık ilişkisini konu alması ve bu ilişkinin eş tarafından ört bas edilmesi büyük tepki çekmişti.

Gel Dese Aşk'ın konusu neydi?

Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüstür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından hakaretler eşliğinde kapı dışarı edilir. Şirkette tesadüfen Murat'la tanışır, Bahar. Murat bu hayat dolu kızdan etkilenir. Aşk, Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenirken iki kadın arasında gelgitler yaşar. İlk aşkı, ilk göz ağrısı, çocuklarının annesi Yasemin'le, ikinci baharı Bahar arasında savrulur, durur.