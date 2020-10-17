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Aldatma haberleriyle gündem olan Cem Özer'den eşiyle romantik paylaşım!

Geçtiğimiz günlerde Cem Özer ile hayranının arasında geçen yakınlaşma basında yer almıştı. Şimdi ise Özer'den eşiyle romantik bir paylaşım geldi.

Aldatma haberleriyle gündem olan Cem Özer'den eşiyle romantik paylaşım!
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61 yaşındaki Cem Özer 2017 yılında Pınar Dura ile dünya evine girmişti. Özer'in takipçisiyle sosyal medya üzerinden yaptığı konuşmaları ifşa edildi. Kendisi gibi evli olan ve Almanya’da yaşayan takipçisiyle sosyal medya aracılığıyla flörtleştiğini itiraf eden Özer hata yaptığını ifade etti.

İhaneti için özür diledi

Yaptığı hatadan dolayı eşinden özür dileyen ve kendisini affettirmek için her şeyi yapacağını söyleyen ünlü sanatçı sosyal medya hesabından romantik bir poz yayınlamayı tercih etti.

"6 yıl önce Galata"

Ünlü sanatçı Instagram hesabından eşi Pınar Dur ile 6 yıl öncesinde çekilen bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu. Galata kulesinin önünde birbirlerine sarılarak poz verdikleri romantik bir kareyi paylaşan Özer, “6 yıl önce Galata” açıklamasını yazdı.

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