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Hazar Ergüçlü'yü aldattığı iddia edilen Onur Ünlü'den dikkat çeken paylaşım

Oyuncu Hazar Ergüçlü'yle aşk yaşayan Onur Ünlü bir kadınla sarmaş dolaş görüntülenmişti. Ergüçlü'nün tavrı merak edilirken Ünlü'den dikkat çeken paylaşım geldi.

Hazar Ergüçlü'yü aldattığı iddia edilen Onur Ünlü'den dikkat çeken paylaşım
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Oyuncu Hazar Ergüçlü ile uzun süredir birliktelik yaşayan Onur Ünlü, ihanet iddialarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Ünlü yönetmen, önceki akşam Cihangir’de yanında bir kadınla Uçankuş TV tarafından görüntülenmişti. İkili, samimi halleriyle dikkat çekmişti. 

'İyiyiz' mesajı verdi

Hazar Ergüçlü'nün bu görüntülere ne diyeceği merak edilirken Onur Ünlü'den flaş paylaşım geldi. Bir araya gelen Ergüçlü ile Ünlü'nün aralarında sorun olmadığı görüldü. 47 yaşındaki yönetmen, Instagram hesabının hikaye bölümünden oyuncu sevgilisini fotoğrafını paylaştı. İkili, "Ayakkabıları kes" şeklinde esprili bir not taşıyan paylaşım ile "iyiyiz" mesajı verdi.

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