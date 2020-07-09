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Aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi olan Duygu Özaslan hastalığını açıkladı!

Fenomen Duygu Özaslan, selülitli haliyle sosyal medyada olay oldu. Özaslan o fotoğraflar için açıklama yaparak, 'Bulimia Nevroza' hastası olduğunu söyledi.

Aldığı kilolarla eleştirilerin hedefi olan Duygu Özaslan hastalığını açıkladı!
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Makyaj videolarıyla YouTube'da kısa sürede popüler olan sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan'ın havuz başında bikinili yakalandı. Kilo aldıktan sonra selülitleri çıkan Özaslan'ın görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili video yayınlayarak açıklama yapan Özaslan, rahatsızlığından bahsetti.

"İyileşme sürecinde olduğum için kilo aldım"

Özaslan, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarda yaptığı Photoshopla çokça eleştirildi. Fenomen, Twitter ve Instagram'da gündem olmasının ardından video çekerek açıklama yaptı. Genç fenomen videosunda ise şunları söyledi: "Magazin muhabiri arkadaşımız o kadar özel bir yerde beni bulduğu için ona teşekkür ederim. Beni o kadar kötü çıkardığı için ayrıca teşekkür ederim. Evet, kilo aldım. 'Bulimia Nervoza' hastalığıyla mücadele ediyorum. İyileşme sürecinde olduğum için kilo aldım. Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurunda değil. Beni çekebilirsiniz."

Bulimia nervoza nedir?

Kişilerde belirli bir zaman diliminde (örneğin 2 saat içinde) çoğu insanın yiyebileceğinden çok daha fazla yiyeceği yeme durumu ve bu atak sırasında yeme kontrolünün kaybolduğu duygusunun (yediğini durdurma ya da kontrol edememe) söz konusudur.

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