İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlilik kararı aldı!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in oğlu ve şarkıcı İdo Tatlıses, yaklaşık 3 yıldır aşk yaşadığı Yasemin Şefkatli ile dünya evine girmeye hazırlandığı öğrenildi.

Uçankuş TV'nin haberine göre İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli 3 senelik birlikteliklerini evlilikle taçlandırmaya karar verdi.

Evlilik sorularını daha önce geçiştirmişti

Kısa bir süre sonra nikah masasına oturması beklenen çiftin kız isteme hazırlıklarına başladığı belirtilirken, nikah kararında ailelerin etkili olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz eylül ayında kameralara yansıyan Yasemin Şefkatli, kendisine yönelen evlilik sorularına 'İkimiz de daha çok genciz. Şu an her şey güzel gidiyor' diyerek yanıtlamıştı.