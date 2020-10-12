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Oyuncu Merve Boluğur, kırmızı mayolu paylaşımıyla büyük ilgi gördü!

Son dönemde dikkat çeken paylaşımlar yapan Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Oyuncu Merve Boluğur, kırmızı mayolu paylaşımıyla büyük ilgi gördü!
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Geçtiğimiz haftalarda yaz aşkı Burak Dayı'dan ayrılan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı cüretkar paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Kırmızı mayosuna beğeni yağdı

Merve Boluğur 3.8 milyon takipçili Instagram hesabından kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Boluğur'un "Kırmızı" notuyla yaptığı paylaşımına kısa sürede yüz binden fazla beğeni ve yorum geldi.

"Tekrar evliliği düşünüyorum"

Burak Dayı'dan ayrılıktan sonra meditasyon yapmaya başladığını ifade eden Boluğur, daha derinlerdeki Merve'yi keşfetmek için çalıştığını ifade etmişti. Tekrar evliliği düşündüğünü söyleyen oyuncu, "Bu yaz çok fazla çocuk gördüm ve kumral bütün çocukları yoldum. Aslında çocuk istiyorum" diye konuştu.

 

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