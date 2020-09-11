Survivor Ardahan Uzkanbaş, stil yarışmasıyla tanınan Tuğçe Ergişi ile aşk yaşıyor!

Türk televizyonlarının en çok izlenen programlarından Survivor 2020'de sempatik tavırlarıyla sevilen Sadık Ardahan Uzkanbaş, yeni bir aşka yelken açtı. Babuş kelimesiyle hafızalara kazınan Ardahan, Bu Tarz Benim yarışmasıyla tanınan Tuğçe Ergişi ile aşk yaşıyor.

Aşkını sosyal medya hesabından ilan etti

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ardahan, yeni aşkı Tuğçe ile ilk fotoğrafını paylaştı. Ardahan'ın paylaşımını kendi hesabında yayınlayan Tuğçe ise "Senin iyi çıktığın fotoları paylaşıp beni harcıyorsun ya. Söyleyeceklerim bu kadar" notunu yazdı.

Ardahan Uzkanbaş kimdir?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.