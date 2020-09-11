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P vitamini eksikliği belirtileri damar zedelenmesini engelliyor

P vitamini eksikliği belirtileri nelerdir? P vitamini faydaları nelerdir? P vitamini eksikliğine dair tüm bilinmeyenleri sizler için hazırladık.

P vitamini eksikliği belirtileri damar zedelenmesini engelliyor
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P vitamini C vitamini ile benzerlik gösteren bir vitamindir. Bu nedenle yüzyıllardır eksikliği fark edilmeyen vitaminler arasında bulunmaktadır. Vücutta oluşan yaraların iyileşmesini sağlaması, damarların zedelenmesini engellemesinden tutun da kılcal damarların geçirgenliğini arttırmasına kadar pek çok konuda fayda sağlamaktadır.  Peki P vitamini eksikliği belirtileri neler? P vitaminin bilinmeyen faydaları neler? İşte P vitaminine dair tüm merak edilenler! 

VÜCUTTA OLUŞAN YARALARIN KAYBOLMASINI SAĞLAR 

P vitamininin görevi vücudun C vitamininin emilimini arttırmasına yardımcı olmasını sağlamaktır. Bunun yanı sıra vücutta oluşan yaralarında kaybolmasını sağlamaktadır. Aynı zamanda kılcal damarların geçirgenliğini de arttırmaktadır. 

İŞTE P VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ! 

P vitamini C vitamini eksikliği ile aynı belirtileri göstermektedir. Ancak P vitamini eksikliğinin belirgin belirtileri bulunmaktadır. P vitamini eksikliğinin en belirgin özelliklerinden biri damar kızarıklıkları ve şişmeleridir. Bunun yanı sıra; eklem şişkinlikleri,ruhsal hastalıklar, yorgun ve uykusuz hissetme, yürürken ya da uyurken baldır ve bileklerde yaşanan ani kramplar gibi yaşanan durumlardır 

DAMARLARIN ZEDELENMESİNİ ENGELLER 

Vücut içerisindeki damarların çabuk zedelenmesini ya da deforme olmasını engellemektedir. Bunun yanı sıra enfeksiyonlara karşı duvarlarını güçlendirir. 

P VİTAMİNİ C VİTAMİNİ BAKIMINDAN ZENGİN OLAN BESİNLERDE BULUNUR 

P vitamini C vitamini bakımından zengin olan vitaminlerde bulunmaktadır. Turunçgillerin renklenmesini sağlayan maddeyi barındırmaktadır. Peki P vitamini hangi besinlerde bulunur diyorsanız; Atkestanesinin kabuğunda, menekşe yaprağında, taze çarliston biber, greyfurt, kiraz, mandalina, marul gibi besinlerde bulunmaktadır. 

 P VİTAMİNİN BİRÇOK FAYDASI BULUNMAKTADIR 

 P vitamini vücudun dayanıklılığını arttırmaktadır. Bu nedenle bu destek yapının dayanıklılığı için P vitamini oldukça önemlidir. Kemik kırılmaları gibi rahatsızlıkların ciddi boyutlara varmasını önlemektedir. 

ALERJİK VAKALARA YAKALANMA RİSKİNİ AZALTIYOR 

Histamin maddesi salınımı vücutta artıkça alerjik vakalara yakalanma oranı da o kadar artar. P vitamini bu maddenin salınımını azaltır. 

MENAPOZ DÖNEMİNDE YAŞANAN SAĞLIK SORUNLARINI ÖNLÜYOR 

P vitamini D vitamini ile beraber alındığı zaman östrojen hormonunu tetikliyor. Bu da menapoz dönemlerinde yaşanan sağlık sorunlarının en aza indirilmesine yardımcı oluyor. 

 

 

 

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