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Fırında helva nasıl yapılır tatlı krizlerinin çözümü!

Yemekten sonra iyi giden tatlılardan fırın helva tarifini sizlerle buluşturuyoruz. Üzeri nar gibi kızarmış enfes fırın helvanın yapılışı içeriğimizde!

Fırında helva nasıl yapılır tatlı krizlerinin çözümü!
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Genellikle balık yedikten sonra yemeği tercih ettiğimiz bir tatlı fırında sıcak helva. Tahinin sıcacık ve yoğun tadı sizi büyülemeye yetecek. Kiremit güveçte, üzeri fındık, fıstık ve dondurma ile süslenerek servise hazır hale getirilen helva kışın en sevilen tatlılarından biri. Evinizde basit yöntemlerle fırında sıcak helva yapmanız çok kolay. İşte kış tatlılarının vazgeçilmezi fırında sıcak helva tarifi... 

Malzemeler:

300 gram tahinli helva (fıstıklı, sade ya da dilediğiniz çeşit)
1 yemek kaşığı
Limon suyu
1 çay bardağı süt
1,5 tatlı kaşığı tereyağı

Nasıl yapılır?

Helvayı küp küp doğrayın. Bir kabın içerisine alın. Üzerine sütü, oda sıcaklığındaki tereyağını, limon suyunu ilave ederek çatal yardımıyla ezin ya da blenderdan geçirin. Hazırladığınız karışımı orta boylarda ya da küçük boylardaki güveç ya da ısıya dayanıklı kapların içerisine pay edin. 190 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Çıkarıp sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun... 

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