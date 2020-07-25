Songül Öden kimdir Arman Bıçakçı ile 27 Temmuz'da evleniyor!

Başarılı oyuncu Songül Öden'den sevindiren haber geldi. Öden, üç senedir aşk yaşadığı Arman Bıçakçı ile evlilik kararı aldı. Ünlü oyuncu, mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın yeğeni Arman Bıçakçı ile pazartesi günü hayatını birleştiriyor.

Nikaha yakın dostları katılacak

Hürriyet'in haberine göre; çift, salgın nedeniyle nikâhı kimseye haber veremedi. Sadece yakın dostlarının katılacağı nikâh töreni, Arman Bıçakçı’nın ailesinin evinde yapılacak ve 20 kişilik davetli katılacak. Öden ve Bıçakçı, düğünü ise pandeminin sona ermesinin ardından yapmayı planlıyor.

Songül Öden kimdir?

Songül Öden, 17 Şubat 1979 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Zaza kökenlidir. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunudur ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda da yarı zamanlı şan eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2001 yılında Vasiyet dizisi ile yaşayan güzel oyuncu; Havada Bulut, Gümüş, Vazgeç Gönlüm, Mükemmel Çift, Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı dizilerinde rol almıştır.

Songül Öden, 2002’de tiyatro oyuncusu Canberk Uçucu ile evlenmiş ancak 2011 yılında boşanmıştır.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Aile Hikayesi dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Songül Öden, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.