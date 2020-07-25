search menu
search
close

Songül Öden kimdir Arman Bıçakçı ile 27 Temmuz'da evleniyor!

Songül Öden, uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Arman Bıçakçı ile evleniyor. Çitfin nikahının 27 Temmuz'da kıyılacağı öğrenildi.

Songül Öden kimdir Arman Bıçakçı ile 27 Temmuz'da evleniyor!
-A A+

Başarılı oyuncu Songül Öden'den sevindiren haber geldi. Öden, üç senedir aşk yaşadığı Arman Bıçakçı ile evlilik kararı aldı. Ünlü oyuncu, mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı’nın yeğeni Arman Bıçakçı ile pazartesi günü hayatını birleştiriyor.

Nikaha yakın dostları katılacak

Hürriyet'in haberine göre; çift, salgın nedeniyle nikâhı kimseye haber veremedi. Sadece yakın dostlarının katılacağı nikâh töreni, Arman Bıçakçı’nın ailesinin evinde yapılacak ve 20 kişilik davetli katılacak. Öden ve Bıçakçı, düğünü ise pandeminin sona ermesinin ardından yapmayı planlıyor.

Songül Öden kimdir?

Songül Öden, 17 Şubat 1979 yılında Diyarbakır’da dünyaya gelmiştir. Zaza kökenlidir. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı mezunudur ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda da yarı zamanlı şan eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2001 yılında Vasiyet dizisi ile yaşayan güzel oyuncu; Havada Bulut, Gümüş, Vazgeç Gönlüm, Mükemmel Çift, Umutsuz Ev Kadınları, Serçe Sarayı dizilerinde rol almıştır.

Songül Öden, 2002’de tiyatro oyuncusu Canberk Uçucu ile evlenmiş ancak 2011 yılında boşanmıştır.

Şimdilerde FOX TV ekranlarında yayınlanmakta olan Bir Aile Hikayesi dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Songül Öden, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Serdar Ortaç: "Eski Serdar'a Allah belanı versin derim!" Serdar Ortaç: "Eski Serdar'a Allah belanı versin derim!"
Magazin
Bu besinler kabızlığı anında iyileştiriyor! Bu besinler kabızlığı anında iyileştiriyor!
Diyet
En Güncel Galeriler
Selülitli halini unutun! Duygu, pembe bikinisiyle yürek hoplattı!
Selülitli halini unutun! Duygu, pembe bikinisiyle yürek hoplattı!
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
File çorabıyla iç çamaşırsız poz verdi! Sosyal medya karıştı!
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü modacı iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Ünlü oyuncunun gerçek mesleğini duyan şaşıp kalıyor!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Dünyanın en güzel çocuğunun son haline bakın!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Pınar'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu! Ünlü isimler böyle isyan etti!
Önceki Haberler
Bulaşık makinesi temizliğinde karbonat ve arap sabununun gücü!
Bulaşık makinesi temizliğinde karbonat ve arap sabununun gücü!
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşine evlilik teklifi etti!
Sinan Akçıl, boşandığı eski eşine evlilik teklifi etti!
İlişkide güveni kazanmak için bu 4 şeye ihtiyacınız var!
İlişkide güveni kazanmak için bu 4 şeye ihtiyacınız var!
Şahan'dan Aya Sofya'da namaz kılanlara 'sosyal mesafe' tepkisi!
Şahan'dan Aya Sofya'da namaz kılanlara 'sosyal mesafe' tepkisi!
Özlem Yıldız'ın kırmızı bikinili paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti!
Özlem Yıldız'ın kırmızı bikinili paylaşımı sosyal medyayı yaktı geçti!
Kahvaltıda Karadeniz lezzeti: Muhlama tarifi
Kahvaltıda Karadeniz lezzeti: Muhlama tarifi
Dolmaların şahı: Şıhıl mahşi
Dolmaların şahı: Şıhıl mahşi
Lezzeti ağızda dağılıyor: Kakaolu ıslak kurabiye tarifi
Lezzeti ağızda dağılıyor: Kakaolu ıslak kurabiye tarifi
Yorumlar