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Aleyna Tilki kaç yaşında şarkısını beğenmeyenlere yanıtı sert oldu!

Genç popçu Aleyna Tilki, yeni çıkardığı 'Yalan' şarkısına yapılan eleştirilere, "Benim vizyonum farklı" diyerek yanıt verdi.

Aleyna Tilki kaç yaşında şarkısını beğenmeyenlere yanıtı sert oldu!
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Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde müzikseverlerin beğenisine sunduğu 'Yalan' şarkısına yapılan olumsuz eleştirilerle ilgili 2 sayfa programına konuştu. Genç popçu,  "Benim vizyonum farklı" diyerek kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verdi. 

''Beni vizyonu olanlar anladı''

Kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde tırmanya devam eden Aleyna Tilki yeni şarkısı ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Tilki, yeni çıkardığı 'Yalan' şarkısına yapılan eleştirilere dahil merak edilenleri 2. Sayfa programına konuştu. "Beni vizyonu olanlar anladı" diyen Tilki, o sözlerine şu ifadelerle açıklık getirdi: "İnsanın sözü müziği de kendisine ait olunca bir tane gelen güzel yorum bile çok güzel oluyor. Ben şarkımdan çok memnunum. Çok güzel gidiyor her şey... Tam istediğim kitleye hitap ettim. Üstüne üstünlük genele de hitap ettim. Ama konular çarpıtılmış "Genel o zaman kalitesiz miydi?" diye. Hayır, sadece ben farklı bir vizyondan bahsettim. Vizyon farkından bahsettim.

''Benim vizyonum farklı''

Benim vizyonum farklı, herkesin vizyonu farklı. Genelin vizyonu benzerdir ama bazıları daha çok okumuştur, daha çok sanat izlemiştir, daha çok film izlemiştir. O yüzden böyle olunca vizyon da gelişir ya, daha çok ülke gezmiştir. Bu tarz tipler başka bir tabaka oluyor, daha kültürlü oluyorlar daha vizyonlu oluyorlar onlar beni bu şarkıda daha kolay anlarlar."

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