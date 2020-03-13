Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüsün Türkiye'de de görilmesinin ardından ünlü isimler önlem almaya başladı. Soğuk havada üşüten Demet Akalın, virüs korkusu nedeniyle hastaneye gidemedi. Ünlü şarkıcı doktorların eve gelerek kendisine tedavi uyguladıklarını duyurdu. Demet Akalın'in yanı sıra birçok ünlü isimde hastalıklara karşı aldıkları önlemleri sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşımlarla anlattı.

İşte o paylaşımların bazıları...

DEMET AKALIN

Geçtiğimiz hafta teyzesini kaybeden Demet Akalın, cenaze töreninde soğuk havadan etkilendi. Üşüttüğünü söyleyen Akalın "Evdeyim dinleniyorum. Risk nedeniyle hastaneye gitmedim, doktor eve geldi ve iğne yaptı. Bu kadar kaosa gerek yok, bilinçli olalım yeter. Evde hijyene ve dezenfekte olaylarına ağırlık verdim. Kapı kolları ve kullandığımız yerler devamlı dezenfekte ediliyor. Evdeki bakıcılara 'toplu taşımaya değil, taksiye binin' dedim. Taksiyle gidip geliyorlar" dedi.

DİDEM SOYDAN

Yaptığı paylaşımlarla her daim dikkat çeken manken Didem Soydan ise Instagram hesabından makyajlı halinin fotoğrafını paylaşarak şunları söyledi: "Maske takacağınızdan dolayı gözlere öncelik verdiğiniz makyajlar yapın."

İREM DERİCİ

"İş dışında çok dışarı çıkmıyorum. Malum işler de teker teker iptal oluyor. Amsterdam ve Irak konserlerim iptal oldu. Her sabah C ve B vitamini alıyorum. Yurt dışı seyahatlerimi iptal ettim. Grip aşısı oldum. Bol bol el yıkıyorum ve burun spreyi kullanıyorum."

KENAN DOĞULU

"Beren'in doğum günü ve Sevgililer Günü kutlamasını birleştirdik. Bir haftalığına Londra'ya gittik. Yeni döndük, güzel geçti. Uçakta maske taktık, önlem aldık. Bundan sonraki seyahatleri askıya aldık"

HÜLYA AVŞAR

"Ellerimizi yıkamaya, stabil olmaya devam edelim. Dünyada olan bir şey, önlemlerimizi alıp hayatımıza devam edeceğiz."

KIVANÇ TATLITUĞ

"Öpüşme, sarılma, tokalaşmaya ara verdik, yurt dışı seyahatlerini de bir süreliğine erteledik"

MUSTAFA CECELİ

"Havalimanlarında ve uçaklarda maske kullanıyorum, ellerimi gün içinde çok sık ve minimum 20 saniye sabunla yıkıyorum. Tuzlu suyla gargara yapıyorum ve dezenfektan mendiller kullanıyorum."

DERYA ULUĞ

"Havalimanı ve uçakta maske taktım. Amerika'ya maskeler, eldivenler ve antibakteriyel ürünlerden oluşan bir çantayla gittim."

HÜLYA KOÇYİĞİT

"Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini dikkatle uygulamaya çalışıyorum. Özellikle hijyen konusunda... Ellerimi sürekli yıkıyorum, çantamda el dezenfektanı bulundurmayı ihmal etmiyorum."

CÜNEYT ARKIN

"Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme broşüründe koronavirüsten korunmak için yapmamız gereken her şey yazıyor. Bu görselleri elden ele yayalım."