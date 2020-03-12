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Eda Ece kimdir küvet pozu sosyal medyada olay oldu!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, Elle dergisinin Mart sayısına verdiği pozları Instagram hesabında paylaştı. Ece'nin pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Eda Ece kimdir küvet pozu sosyal medyada olay oldu!
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Fox ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma'da Yıldız karakterine can veren güzel oyuncu Eda Ece Elle dergisinin Mart sayısı için küvette poz verdi. Güzel oyuncunun Instagram hesabından paylaştığı pozlara hayranlarından kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

Takipçileri iltifata boğdu

Beyaz kıyafetiyle küvette poz veren oyuncunun fotoğrafı hayranları tarafından büyük ilgi gördü. Oyuncunun fotoğrafına "Harikasın", "Nasıl güzelsin maşallah sana", "Sen nesin be" ve "Kalbim" gibi yorumlar yapıldı.

Eda Ece kimdir?

Eda Ece, 20 Haziran 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Şişli Terakki Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde okudu. 2011 yılında Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başlayan Eda Ece, “Beni Böyle Sev”, “İlişki Durumu Karışık” tv dizilerinde, “Kızım İçin”, “Kocan Kadar Konuş”, “Kocan Kadar Konuş Diriliş”, “Görümce”, “Deli Dumrul” ve “Yol Arkadaşım” sinema filmlerinde rol aldı.

2018 yılı Ocak ayında izleyiciyle buluşan “Deliha 2” filminde rol almıştır. Eda Ece son olarak sevilen dizi Yasak Elma'da izleyiciyle buluşuyor.

 

 

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