Can Nergis kimdir Yasak Elma dizisi kadrosuna dahil oldu!

Başrollerinde Talat Bulut, Eda Ece, Şevval Sam ve Nesrin Cavadzade'nin yer aldığı, FOX ekranlarının en entrika dolu dizilerinden biri olan Yasak Elma kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Gökhan Alkan'ı kadrosuna katan dizi bu sefer de yakışıklı oyuncu Can Nergis'i kadrosuna dahil etti. Nergis, dizide Mert karakterini canlandıracak.

Yakışıklı oyuncuda kadroya dahil oldu

Daha önce Paşa Gönlüm, Tatlı İntikam, Umuda Kelepçe Vurulamaz, Anne ve Börü gibi dizilerde yer alan oyuncu Can Nergis, Yasak Elma dizisine dahil oldu. Oyuncu dizide Mert karakterini oynayacak. Mert karakterinin canlandıracağı karakterin ise dizide neleri değiştireceği henüz bilinmiyor.

Peki Can Nergis kimdir?

Can Nergis, 27 Mayıs 1985 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İlk orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamlayan Can Nergis, üniversite eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Bir süre sonra Uzak Doğu'ya gitti ve Çin ile Tayland'da modellik yaptı. Tayland'da 8 yıl kalan Nergis, burada bir restoran açtı.

2011 yılında Türkiye'ye dönen Can Nergis, "Her şeye Rağmen" adlı dizi ile televizyon dünyasına adım attı. 2014 yılında 'Paşa Gönlüm' adlı dizide de boy gösteren genç oyuncu esas çıkışını Kanal D ekranlarının uzun soluklu fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da canlandırdığı rolle yakaladı. Ünlü oyuncu son olarak 2018'de ekranlara gelen 'Börü' dizisinde rol aldı.