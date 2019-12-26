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Aleyna Tilki Mustafa Sandal'ın kendisine sırtı dönükken yaptığı el hareketleri hakkında konuştu

Bir doğum günü partisine katılan Mustafa Sandal'ın dans eden Aleyna Tilki'nin arkasından yaptığı el hareketi çok konuşulmuştu. Aleyna konuyla ilk kez konuştu.

Aleyna Tilki Mustafa Sandal'ın kendisine sırtı dönükken yaptığı el hareketleri hakkında konuştu
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Polat Yağcı geçtiğimiz günlerde doğum gününü ünlü isimler ve yakın arkadaşlarıyla kutlamıştı. Yağcı'nın doğum gününde Aleyna Tilki, Demet Akalın, Okan Kurt, Nur Yerlitaş, Mustafa Sandal ve Serkan Kaya gibi bir çok ünlü yer almıştı. Gecede Mustafa Sandal'ın önünde duran Aleyna Tilki'yi göstererek yaptığı hareketler ise çok konuşulmuştu. Genç şarkıcı Aleyna Tilik konuyla ilgili ilk kez konuştu. Tilki, Ben hepsinin kardeşiyim. Orhan Baba da saçlarımı sevdi, onu çekmediniz" dedi.

''Ben hepsinin kardeşiyim''

Önceki akşam annesinin yeni yaşını eğlenceli bir doğum günü partisiyle kutlayan genç şarkıcı Aleyna Tilki, mekan çıkışında kendisini bekleyen muhabirlerle sohbet etti. Muhabirlerin Mustafa Sandal'ın yaptığı hareketleri hatırlatması üzerine konuşan Tilki, "Herkes eğleniyordu, oynuyordu. Başka bir şey görmedim. Hepimiz birbirimize sarılıp iç içe eğlendik. Ben hepsinin kardeşiyim. Orhan Baba da saçlarımı sevdi, onu çekmediniz" dedi. Mustafa Sandal ise konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Aleyna Tilki, Mustafa Sandal'ın kendisine sırtı dönükken yaptığı el hareketleri hakkında konuştu

Ne olmuştu?

Polat Yağcı'nın doğum gününde genç popçu Aleyna Tilki'nin arkasında durarak alkış tutup eğlenceye dahil olan Mustafa Sandal, şarkı bitince el hareketleriyle Aleyna Tilki'yi göstererek bir şeyler anlatmaya çalıştı. Bu anları Instagram hesabından yayınlayan gazeteci Erol Köse ise "Mustafa Sandal, Aleyna'nın arkasından neyi anlatmaya çalışmakta?" dedi. Çektiği video hakkında açıklama yapan Erol Köse, Mustafa Sandal'ın pasta töreni sırasında kalabalık olunca arka sırada durduğunu, o konumdan enerji yolladığını söyledi.

 

 

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