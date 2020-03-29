search menu
search
close

Evin en kirli yeri neresi pencere tutacakları mikrop saçıyor!

Koronavirüsten korunmak için ev hijyenine de ekstra özen göstermek gerekiyor. İşte virüslerin yuva yaptığı evin en kirli bölümleri!

Evin en kirli yeri neresi pencere tutacakları mikrop saçıyor!
-A A+

Evinizde her gün dokunduğunuz eşyalar kir ve mikropları içinde bulundurarak hastalıklara davetiye çıkarıyor. En kirli alanları bilmek buraların temizliğini sağlamak ve dezenfekte etmek için çok önemli. Virüslerin, bakterilerin biriktiği yerleri sizin için paylaştık. İşte evinizdeki en kirli noktalar!

Pencere tutacakları

Pencere tutacakları, gün içerisinde en çok temas halinde olduğumuz noktalar arasında yer alıyor. Evimizi havalandırmak için pencerelerinizi açarken dokunduğunuz pencere tutacakları bakteri yuvası. Bu yüzden bu noktaları da sık sık temizlemek şart. Bu alanları temizlemek için Arap sabunuya da beyaz sabunlu su ile oluşturduğunuz karışım veya antibakteriyel temizleyiciler ile temizleyebilirsiniz.

Eviyeler, lavabolar ve bataryalar

Musluğu açmanıza yardımcı olan bataryalarda binlerce bakteri ve mikrobun yaşadığını biliyor muydunuz? Mutlaka lavabo, duş duş ve eviye bataryalarını temizleyin. Bataryaları temizlemek için mutfak ve banyo temizleyici jellerden yardım alabilirsiniz. Mutfaklarda da durum aynı! Mutfaktaki eviyeleri her gün neredeyse temizleyin. Mutfak ve banyolar için üretilmiş temizlik ürünleri ya da sirkeli su ile banyo ve mutfak lavabolarını temizleyebilirsiniz.

Sabunluklar

Hijyeninizi sağlamak için kullandığınız sabunlar da -kirli ellerle dokunulduğu için- virüs ve zararlı bakteri üreten noktalardan olabilir. Bu nedenle sabunluklarınızı da elinize bir eldiven takıp sabunla yıkamayı ihmal etmemelisiniz.

Mobilya kulpları 

Mobilya kulpları her zaman elimizin altında yer alıyor. Eğer bir dolabı açacaksanız bu durumda mobilya kulp ya da tutacaklarıyla temas etmek zorunda kalacaksınız. Ayrıca buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibiürünlerin tutacak ve program ayarlama butonlarını da temizlemeniz gerekiyor. Buraları da antibakteriyeltemizleyiciler ya da sabunlu su ile temizleyebilirsiniz.

Prizler

Birçoğumuzun temizlemeyi unuttu yerler olan prizler veya elektrik anahtarları sağlığınızı büyük orandatehdit ediyor. Virüs ve bakterilerin en çok biriktiği yerler arasında olan bu alanları ıslak bez yerine,kuru bir beze birkaç damla kolonya ya da dezenfektan dökerek temizleyebilirsiniz.

Klima

Bakımı ve filtre temizliği yapılmadığı takdirde soluma yoluyla sağlığınızı tehdit edebilecek bir ürün klima. Temizlenmediğinde filtrelerde birikebilen mikroplar hastalanmanıza neden olabilir. Bu nedenle klima filtresini iki haftada bir temizlemeniz, 3M filtreyi ise üç ayda bir değiştirmeniz gerekiyor.

Kapı kolları

En çok mikrop yuvası barındıran yerlerden biri de kapı kolları! Gün içerisinde neredeyse dış kapı, banyo kapı kolları gibi birçok yere kirli ellerimizle dokunuyoruz. Bu nedenle kapı kollarını düzenli olarak her gün silmeniz gerekiyor. Burada da Arap sabunu, sirkeli su veya antibakteriyel mikrofiber bezler kullanabilirsiniz. Sildikten sonra mutlaka kuru bir bezle kurulayın. Buraların nemli kalmamasına özen gösterin.

Bilgisayar, klavye ve kumandalar

Hem evimizdeki hem de iş yerimizdeki bilgisayarların ve özellikle klavyelerin temizlenmesi gerekir. Bilgisayarın yanı sıra televizyon kumandası ve oyun konsolu kolları da sıklıkla temizlenmeli. Cep telefonu da dahil olmak üzere pek çok mikrobun yuvası olma ihtimali olan bu teknolojik ürünlerin yüzeylerini temizlemek için ise bilgisayarlar için özel üretilen temizleme solüsyon ve bezlerinden yardım alabilirsiniz.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
15 dakikada hazır: Sufle tarifi 15 dakikada hazır: Sufle tarifi
Tatlı
Evde canı sıkılan güzel oyuncu koronaya bela okudu! Evde canı sıkılan güzel oyuncu koronaya bela okudu!
Ünlüler
En Güncel Galeriler
Karantinadaki Ivana Sert sosyal medyada yeni akım başlattı!
Karantinadaki Ivana Sert sosyal medyada yeni akım başlattı!
Küçük evler için çalışma odası dekorasyon fikirleri
Küçük evler için çalışma odası dekorasyon fikirleri
10 çocuk annesi sosyal medya fenomenini görenler şaşıp kalıyor!
10 çocuk annesi sosyal medya fenomenini görenler şaşıp kalıyor!
Ünlü DJ'in bedenini mezardan çıkarıp fotoğraf çekildiler!
Ünlü DJ'in bedenini mezardan çıkarıp fotoğraf çekildiler!
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan bikinili pozlar!
Hiç böyle görmediniz! 70 yaşındaki usta oyuncudan bikinili pozlar!
Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Pınar Altuğ'un aldattığı ilk eşi bakın kim çıktı olay detaylar!
Önceki Haberler
Nurgül Yeşilçay'dan sette video çeken Erkan Petekkaya'ya olay sözler!
Nurgül Yeşilçay'dan sette video çeken Erkan Petekkaya'ya olay sözler!
Koronavirüs olan Rüştü'nün eşinin karantinaya uymaması tepki çekti!
Koronavirüs olan Rüştü'nün eşinin karantinaya uymaması tepki çekti!
Düzenli tüketildiğinde 10 yaş daha genç gösteren yiyecekler!
Düzenli tüketildiğinde 10 yaş daha genç gösteren yiyecekler!
Dezenfektanlar yüzünden kuruyan ellerinizi iyileştirin!
Dezenfektanlar yüzünden kuruyan ellerinizi iyileştirin!
80 yaşındaki Amerikalıyla evlenen Meltem'in itirafı şoke etti!
80 yaşındaki Amerikalıyla evlenen Meltem'in itirafı şoke etti!
Haluk Levent başlattı ünlü isimlerden yardım yağdı!
Haluk Levent başlattı ünlü isimlerden yardım yağdı!
Koronavirüs dinlemediler! Fenomen diziden şaşırtan karar!
Koronavirüs dinlemediler! Fenomen diziden şaşırtan karar!
Kalabalık sofraların vazgeçilmezi: Islama tarifi
Kalabalık sofraların vazgeçilmezi: Islama tarifi
Yorumlar