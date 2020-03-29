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Nurgül Yeşilçay sette video çeken Erkan Petekkaya'ya ağır sözlerle yüklendi!

Oyuncu Nurgül Yeşilçay, daha önce anlaşmazlık yaşadığı iş arkadaşı Erkan Petekkaya'nın koronavirüs videosuna sert tepki gösterdi.

Nurgül Yeşilçay sette video çeken Erkan Petekkaya'ya ağır sözlerle yüklendi!
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Koronavirüs sebebiyle dizi setlerine ara verilirken ünlü oyuncu Erkan Petekkaya'nın rol adığı dizi sıkı önlemlerle çekimlerine devam ediyor. Petekkaya'nın koronavirüs için sette söylediği şarkıyı paylaşmasının ardından davalık olduğu Nurgül Yeşilçay'dan zehir zemberek sözler geldi. 

Korona şarkısı paylaşmıştı

Ülkemizde 108 canı hayattan koparan koronavirüs salgını yüzünden çoğu dizi çekimleri durmuştu. Ancak Erkan Petekkaya'nın yer aldığı dizi, sıkı önlemler alarak çekimlere devam kararı aldı. Ünlü oyuncunun setteki anlarını paylaştığı ve korona için söylediği şarkısıyla da olay oldu.

"Salaklık zararlı!"

Erkan Petekkaya, sözleri kendisine ait olan "oy korona" adlı şarkısını set arkadaşlarıyla birlikte seslendirdi. Meslektaşlarından Petekkaya'ya sosyal medya hesaplarından eleştiriler ardı ardına geldi. Onlardan biri de Petekkkaya ile bir dönem davalık olan oyuncu Nurgül Yeşilçay idi. Yeşilçay, sosyal medya hesabından Petekkaya'yı yerden yere vurdu. Başarılı oyuncu "Uyuşturucu zararlı!!! Alkol zararlı!!! Salaklık zararlı!!! Adam sanmak daha da zararlı!!! E ben anlattım bunları!!!" sözleriyle yüklendi.

 

 

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