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Koronavirüs olan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'in karantinaya uymaması tepki topladı!

Koronavirüs testi pozitif çıkan Rüştü Reçber'in ABD'den dönen eşi Işıl Reçber'in 14 gün karantina kuralına uymayarak dışarı çıkması eleştirildi.

Koronavirüs olan Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'in karantinaya uymaması tepki topladı!
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Eski Milli futbolcu Rüştü Reçber'in koronavirüs test sonucu pozitif çıkmıştı. Yaşanan bu gelişme sonrası efsane kalecinin eşinin karantina kararına uymaması ise tepkilerin odağı olmasına neden oldu.

ABD'den dönen Reçber karantinaya uymadı

Işıl Reçber, 3 Mart'ta Amerika'ya gitti. Reçber, ülkede 13 gün kaldıktan sonra 16 Mart'ta Türkiye'ye döndü. Ancak Reçber, 14 gün karantina uygulamasını hiçe sayıp evinden dışarı çıkıp sahibi olduğu güzellik merkezine gitti.

"Ben işimden evime gidiyorum"

Işıl Reçber, bu gelişmenin ardından 17 Mart'ta Kanal D'deki 2. Sayfa programına katılarak "Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim, biz burada bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için uygulamalar yapıyoruz. Ozon terapi; kanınız alınıyor 100 ml kadar, içine ozon karıştırılıp size enjekte ediliyor. Ben işimden evime gidiyorum. Zaten kimse beni başka türlü dışarıya çıkaramaz. Orada bir sürü hastalarımız var. Kendi özel iş yerime çıkıyorum, almam gereken önlemleri de alıyorum." diyerek kendisini savundu.

 

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