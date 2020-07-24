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Ali Sunal, gürültü nedeniyle gece yarısı otel sahibiyle kavga etti Berkay özür diledi!

Ailesiyle Bodrum'da tatil yapan Ali Sunal, yüksek ses yüzünden gece otel sahibiyle kavga etti. Sazcılarla şarkı söyleyerek gürültü yapan Berkay özür diledi.

Ali Sunal, gürültü nedeniyle gece yarısı otel sahibiyle kavga etti Berkay özür diledi!
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Oyuncu Ali Sunal ailesiyle Bodrum'da tatil yaparken yüksek gürültü huzurunu kaçırdı. Küçükbük'teki villasında kalan oyuncu, geçtiğimiz günlerde gece saat 02.00'de yoğun gürültü nedeniyle uyandı.

"Kapatın şu müziği kardeşim"

Yüksek sesin hemen yandaki otelden geldiğini fark eden Sunal, oraya gidip "Kapatın şu müziği kardeşim, evde bebek var ve biz uyuyamıyoruz" diyerek şikayetçi oldu.

Berkay özür diledi

Günaydın'ın haberine göre; bu tepki otel sahibini kızdırdı. Sunal ile otel sahibi arasında itiş kakış yaşandı. Yüksek sesli müziğin şarkıcı Berkay'ın konakladığı villadan geldiği ortaya çıktı. Kendi saz ekibiyle şarkı söyleyen Berkay, durumdan haberdar olunca koşarak kapıya gitti ve Sunal'dan özür dileyerek müziğin sesini kesti.

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