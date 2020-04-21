Maya yerine ne kullanılabilir sirke veya süt ve limonu deneyin!

Kantina günleri, dışarı çıkamama ya da hijyenik kaygılar nedeniyle fırınlardan ekmek alma alışkanlımızı sekteye uğrattı. Öyle ki mutfakla arası olmayanları dahi ekmek veya hamur işleri yapmaya yöneltti. Ancak evde ekmek yapımı için maya bulmak pek de kolay değil. Sizin için evde maya yerine kullanabileceğiniz alternetif yöntemleri paylaştık!

Kabartma tozu ve maden suyu

Evinizde maya bulunmuyorsa alternatiflerin başında kabartma tozu ve maden suyu karışımı geliyor. 1 çay kaşığı kabartma tozunun içine maden suyu ve biraz da ılık süt ekleyerek tam kıvamında ekmekler hazırlayabilirsiniz.

Karbonat ve limon suyu

Karbonat sayesinde evinizde puf gibi kabaran ekmekler hazırlayabilirsiniz. Çok kabaran ve içi normal bir ekmek gibi yumuşacık olmasa da size zaman kazandıracak, çok lezzetli ekmekler pişirmenize yarayacaktır. Klasik ekmek yapımında 1 çorba kaşığı kadar maya gerekiyorsa, bu tarifte de 1 tatlı kaşığı karbonat ve 1 tatlı kaşığı limon suyunu karıştırıp kullanabilirsiniz.

Bu karışım hamurun hemen kabarmasına sağlayacak. Özellikle acele pişirmeniz gereken hamur işlerinde bu yöntemi kolaylıkla deneyebilirsiniz. Ekmeğinizin daha yumuşak olmasını istiyorsanız içine, ekmeğin içine yoğurt veya ılık süt ekleyebilirsiniz.

Sirke veya limon ve süt: Ev yapımı buttermilk

Yurt dışında çokça tercih edilen bir yöntem olan buttermilk, sirke veya limon ve süt karışımından oluşuyor. Bu lezzeti evinizde kolayca hazırlayarak ekmek yapımında maya yerine kullanabilirsiniz.

Önce, 1 su bardağı sütün içine 1 yemek kaşığı limon suyu veya beyaz sirke ekleyin. Mümkünse tahta kaşık kullanın ve iyice karıştırın.10 dakika bekleyin. Süt kesilecek ve hafif kıvamı koyulaşacaktır.