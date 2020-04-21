Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı

Eski manken Ebru Şallı ile Harun Tan'ın uzun bir süredir lenfoma kanseri tedavisi gören 9 yaşındaki oğulları Pars, geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Cuma günü oğlunu son yolculuğuna uğurlayan Şallı, dün oğlunun mezarını ziyaret etti. Şallı'nın Pars'ın mezarına bıraktığı çiçek ve bileklik dikkat çekti.

Oğlunun mezarına çiçek ve bileklik bıraktı

Perşembe günü evlat acısıyla sarsılan Ebru Şallı, oğlunun mezarı başında saatlerce dua etti. mezarın başından ayrılmadan önce de bir demet çiçek ve üzerinde 45 rakamı ile psikoloji sembolü bulunan bir bileklik bıraktı. Bilekliğin aile için ne anlama geldiği ise henüz bilinmiyor.