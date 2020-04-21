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Su muhallebisi nasıl yapılır bu tada hayran kalacaksınız!

Süt, su ve nişastanın harika buluşması olan afiyetle yenecek bu tatlı denemeniz için sizleri bekliyor. İşte enfes su muhallebisi tarifi!

Su muhallebisi nasıl yapılır bu tada hayran kalacaksınız!
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Hafif ama bir o kadar da lezzetli sütlü tatlı arayanlar için su muhallebisi harika bir tarif. Hazırlaması kolay, yemesi ise bir o kadar lezzetli bu tatlıya bayılacaksınız. Gül suyuyla enfes bir tada kavuşan muhallebisi, üzerindeki kızılcık şerbetiyle fark yaratan bir tatlı. Denemek isteyenleri daha fazla bekletmeden tarifi aşağıya bırakıyoruz. Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler:

2,5 su bardağı su
1,5 su bardağı süt
3 yemek kaşığı mısır nişastası
4 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı gül suyu

Sosu için:

1 su bardağı gelincik ya da kızılcık şerbeti
1 yemek kaşığı mısır nişastası

Üzeri için:

2 yemek kaşığı pudra şekeri (arzuya göre)
2 yemek kaşığı toz antep fıstığı (arzuya göre)

Nasıl Yapılır?

Muhallebiyi hazırlamak için; nişastayı tencereye alın. Bir çırpıcı yardımıyla karıştırıp azar azar eklediğiniz süt ilavesiyle kıvamını açın. Su ve toz şeker ekleyip pişme esnasında topaklanmaması için hızlıca karıştırın. Ön işleme tuttuğunuz muhallebi karışımını ocağa alın. Kısık ateşte, aralarda karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.

Pişirme işleminin sonuna doğru gül suyu ekleyin. Göz göz olup koyu bir kıvam almaya başladığında ocaktan alın. Servis kabı ya da bardaklarına su tutup fazla sularını süzdürdükten sonra muhallebi karışımını eşit olarak paylaştırın. Oda sıcaklığına gelene kadar bir kenarda bekletin.

Sosu için; kızılcık şerbetini küçük bir sos tenceresine alın. Nişasta ilavesiyle kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Hazırladığınız sosu kaselere aldığınız muhallebilerin üzerine eşit olarak paylaştırın. Soğuyup kıvam almaları için buzdolabında 1-2 saat kadar bekletin. Kıvam alan su muhallebilerini soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın, arzuya göre ters çevirip pudra şekeri ya da toz Antep fıstığı ilavesiyle ikram edin. Afiyet olsun...

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