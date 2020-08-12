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Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci çocuğunun cinsiyeti belli oldu!

2018 yılında evlenen Alişan-Buse Varol çifti şimdilerde ikinci bebeklerinin doğumu için gün sayıyor. Bebekleri için parti düzenleyen çiftin bu kez kızı olacak.

Alişan ve Buse Varol çiftinin ikinci çocuğunun cinsiyeti belli oldu!
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Birlikte rol aldıkları dizi setinde tanışan Alişan ve Buse Varol, 2018 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Burak adını verdikleri bir oğlu olan çift, şimdilerde ikinci bebeklerinin dünyaya gelmesi için gün sayıyor.

Kız çocukları olacak

Geçtiğimiz haftalarda ikinci bebeklerini beklediklerini söyleyen ikili, önceki gün bebekleri için cinsiyet partisi düzenledi. Sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmayan Varol, dün Alişan ve Demet Akalın'ın sabah programında bebeklerinin kız olacağının müjdesini verdi.

Cinsiyet partisindeki görüntüleri izleyen Alişan ise canlı yayına duygusal anlar yaşadı.

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