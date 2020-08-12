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Çikolata soslu cheesecake nasıl yapılır bir dilim asla yetmeyecek!

Genellikle limonlu yapılan cheesecake'i bu sefer çikolata solu denemenizi öneriyoruz. İşte mükemmel kıvamıyla çikolata soslu cheesecake tarifi...

Çikolata soslu cheesecake nasıl yapılır bir dilim asla yetmeyecek!
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Peynirin tatlılara verdiği enfes tat sayesinde cheesecake, birçoğumuzun bayılarak tükettiği bir lezzet. Genellikle limonlu versiyonu yapılan cheesecake'i çikolata sosuyla denemeye ne dersiniz? Çayın, kahvenin yanında ikram etmelik, leziz mi leziz bu tarife mest olacaksınız. Peki çikolata soslu cheesecake nasıl yapılır? Tarif için gereken malzemeler neler? İşte çikolata soslu cheesecake tarifi...

Malzemeler:

Tabanı için;

1 paket bisküvi
1 su bardağı çekilmiş fındık içi
2 yemek kaşığı tereyağı

Arası için;

500 gram labne peynir
1 su bardağı kadar krema
4 çay bardağı toz şeker
5 yumurta
2 paket vanilya
5 yemek kaşığı un

Üzeri için;

1 su bardağı krema

Yapılışı:

26 santimlik bir kelepçeli kap alın ve içine yağlı kağıt koyun. Bisküvileri ve fındığın çekilmiş olması lazım. Bunları bir kaba alın ve üzerine tavada erittiğiniz tereyağını ilave edip iyice karıştırın. Bu karışımı kelepçeli kalıba dökün ve buz dolabında beklemeye alın.

Kreması için labne peyniri ve kremayı bir karıştırma kabında çırpın. Şekeri ekleyip tekrar çırpın. Teker teker 4 yumurta ve 1 yumurtanın sarısını ekleyip çırpın. En son vanilya ve unu ekleyin. Kelepçeli kalıbın kenarlarını alimünyum folyo ile kaplayın. İçine hazırladığınız krema karışımını dökün.

Fırının en alt rafına tepsi içinde su koyun. Üzerine de ızgarayı yerleştirip kelepçeli kabı koyun. Fırında 190 derecede 20 dakika kadar sonrasında 160 derecede 15 dakika kadar pişirin. Fırının kapağını asla açmayın. Piştikten sonra fırını kapatın ama kapağını açmadan 1 saat bekletin. Sosu hazırlamak için; kremayı alıp bir tencerede ısıtın. Isınmaya başladığında çikolatayı parçalayıp içine atın, karıştırın ve altını kapatın. Karışım homojenleşince sosu cheesecake'in üzerine dökün. Birkaç saat bekledikten sonra cheesecake'i kelepçeli kalıptan çıkarın. Afiyet olsun.

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