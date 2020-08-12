Yoğurtlu kabak sote nasıl yapılır sağlıklı ve pratik!

En sağlıklı ve düşük kalorili sebzelerden olan kabağı bu tarifte yoğurtla birleştiriyoruz. Ortaya çıkan eşsiz lezzete doyamayacağınız, sağlıklı kabak sote tarifi sofralarınıza konuk olmayı bekliyor. Üstelik yoğurtlu kabak sote tarifi, hem leziz hem de doyurucu. Şimdi malzemeleri hazırlayalım ve sizi mutfağa alalım!

Yoğurtlu kabak sote malzemeleri:

- 2 adet kabak

- 2 yemek kaşığı yoğurt

- 2 adet ceviz

- 2 diş ezilmiş sarımsak

- 2 yemek kaşığı sıvı yağ

Hazırlanışı:

Kabaklarımızı yıkayıp rendeleyelim. Tavaya sıvı yağ alalım üzerine rendelenmiş kabağı ilave edip suyunu çekinceye kadar pişirelim. Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştıralım. Sotelenen kabakları soğumaya bırakalım. 2 yemek kaşığı yoğurdu çırpalım. Hazırlamış olduğumuz yoğurda soğumuş kabakları ilave edelim. Üzerine cevizleri kırıp serpiştirelim. Afiyet olsun.