Netflix yapımı Atiye dizisi uyarlandığı romanın yazarıyla mahkemelik oldu!

Oyuncu kadrosu ve konusuyla Türk izleyicilerinden yoğun ilgi gören Atiye dizisinin yeni sezon çekimlerine başlandı. Merakla beklenen dizi, uyarlandığı romanın yazarı Şengül Boybaş ile mahkemelik oldu. Boybaş, tanıtım, afiş ve fragmanda adının yer almadığını ileri sürerek dizi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çekimlerin durmasını talep etti

Yazar Şengül Boybaş, "Dünyanın Uyanışı" adlı romanından esinlenilerek çekilen dizinin ön jeneriğinde, fragman, afiş gibi tanıtımlarında eserine ve ismine yer verilmediğini öne sürerek OG Prodüksiyon şirketine dava açtı.

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davanın dilekçesinde, "Şengül Boybaş, dizi ekibinin katıldığı hiçbir organizasyona çağrılmamıştır. Verilen demeçlerde de Boybaş'ın ve eserinin adı anılmamıştır. Hak ihlalinin devamı halinde dizinin ikinci ve üçüncü sezonunun yayınının durdurulmasına yönelik tedbir kararı istiyoruz" denildi.

Kaynak: Hürriyet