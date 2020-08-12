Kavunun faydaları bağırsak dostu olarak biliniyor! 

Yaz aylarında sıklıkla tüketilen kavunun tam bir bağırsak dostu olduğunu biliyor muydunuz? Enfes lezzeti ve güzel kokusu ile içimizi ferahlatan kavunun bilinmeyen öyle çok faydası ortaya çıktı ki! Peki kavunun faydaları neler? Kavun hangi hastalıklara iyi gelir? Kavunun bilinmeyen faydalarını sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler...

Yazın enfes lezzeti kavun tam bir bağırsak dostu!

Kavun içeriğinde bol miktarda lif barındıran enfes bir yaz meyvesidir. Hoş kokusu ve güzel tadı ile kahvaltı da bile rahatlıkla tüketeceğiniz bu meyve uzun süre tok kalmanıza yardımcı olacaktır. Aynı zamanda içerisinde barındırdığı lif özelliği ile bağırsakların çalışmasına da yardımcı olmaktadır.

Göz sağlığının korumasına yardımcı oluyor

Pek çok sarı ve turuncu meyve beta karoten açısından zengindir. Bu özelliği sayesinde kavun da göz sağlığına olumlu etki sağlayan meyveler arasında yer almaktadır. Kavun bunun yanı sıra bağışıklık sisteminin de güçlenmesine yardımcı olur.

Hamilelik sürecinde tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor!

Kavun hamilelik sürecinde tüketilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır. Özellikle Folat hamile kalmak isteyenlere ve hamilelik sürecinin sağlıklı geçmesi için anne adaylarına verilmektedir. Düzenli olarak tüketildiğinde ise doğurganlığı arttırdığı tespit edilmiştir. Uzmanlara göre sağlıklı bir hamilelik geçirmek isteyenlerin tüketebileceği meyveler arasında yer alıyor.