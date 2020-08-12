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ÜNLÜ RAPÇİ BURAK KİNG‘DEN 15 GÜNDE YENİ ŞARKI

Rapçi Burak King, gece gündüz çalışarak on beş günde yeni şarkı yayınlayacağını belirtti. Burak King yeni şarkısı ‘’Gidesim Var"ı hayranları ile buluşturdu.

ÜNLÜ RAPÇİ BURAK KİNG‘DEN 15 GÜNDE YENİ ŞARKI
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‘’Günah Benim Suç Benim ‘’ ‘’Koştum Hekime ‘’ ‘’Yanıyoruz ‘’ ‘’Var Git ‘’  ‘’Sızı  Kaldı‘’ ‘’Bi Sonu Var Mı?‘’  ‘’Paramparça’’ ‘’Eyvallah ‘’feat ve teklileriyle toplamda milyonlarca izlenmeye ulaşan , kısa zamanda  güçlü bir kitleye sahip  olan Burak King; gece gündüz çalışarak ve üreterek on beş günde yeni şarkı yayınlayacağını belirtti. Her yeni şarkı benim için bir teşekkür diyen Burak King yeni şarkısı ‘’Gidesim Var"ı hayranları ile buluşturdu.

Söz ve Müziği kendisine ait olan, aranjörlüğünü Alican Buğutu ve Özkan Meydan ‘ın üstlendiği ‘’Gidesim  Var ‘’ DMC  etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Netd Youtube kanalında yayınlandı. Video klip; Kadir  Yücel yönetmenliğinde çekildi.

Burak King ‘in ‘’GİDESİM VAR ‘’ isimli yeni teklisi  ve video klibi  çıktığı andan itibaren Youtube ‘da  trendlerde ve Spotify de en çok dinlenenler  arasında  yerini aldı.

 

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