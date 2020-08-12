ÜNLÜ RAPÇİ BURAK KİNG‘DEN 15 GÜNDE YENİ ŞARKI

‘’Günah Benim Suç Benim ‘’ ‘’Koştum Hekime ‘’ ‘’Yanıyoruz ‘’ ‘’Var Git ‘’ ‘’Sızı Kaldı‘’ ‘’Bi Sonu Var Mı?‘’ ‘’Paramparça’’ ‘’Eyvallah ‘’feat ve teklileriyle toplamda milyonlarca izlenmeye ulaşan , kısa zamanda güçlü bir kitleye sahip olan Burak King; gece gündüz çalışarak ve üreterek on beş günde yeni şarkı yayınlayacağını belirtti. Her yeni şarkı benim için bir teşekkür diyen Burak King yeni şarkısı ‘’Gidesim Var"ı hayranları ile buluşturdu.

Söz ve Müziği kendisine ait olan, aranjörlüğünü Alican Buğutu ve Özkan Meydan ‘ın üstlendiği ‘’Gidesim Var ‘’ DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Netd Youtube kanalında yayınlandı. Video klip; Kadir Yücel yönetmenliğinde çekildi.

Burak King ‘in ‘’GİDESİM VAR ‘’ isimli yeni teklisi ve video klibi çıktığı andan itibaren Youtube ‘da trendlerde ve Spotify de en çok dinlenenler arasında yerini aldı.