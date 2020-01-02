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Tuğba Özay'ın son hali takipçilerini endişelendirdi!

Ünlü model Tuğba Özay, bir klip çekimi için saçlarını sıfıra vurdurdu. Özay'ın klip çekimine ait bu kareleri takipçilerini endişelendirdi.

Tuğba Özay'ın son hali takipçilerini endişelendirdi!
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Survivor yarımasındaki başarılı performansı ile birçok kişi tarafından desteklenen Tuğba Özay'ın son halini görenler gözlerine inanamıyor. Saçlarını sıfıra vurduran Özay'ın bu halini gören takipçileri acaba o hastalığa mı yakalandı diyor? Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirendirdi.  Olayın aslı ise daha sonra ortaya çıktı. Tuğba Özay'ın klip çekimi için saçlarını sıfıra vurdurmuş gibi makyajının yapıldığı ortaya çıktı. Özay, endişelendiren o fotoğrafına, "Biz Tubistler neden bu hareketi yapıyoruz biliyor musunuz..? Bu hareketin anlamı bizler için şu; hayat sana son noktayı koyana dek sen hayata hep üç noktalar koy..! Biz Harika bir aileyiz ... İyi ki varsınız canlarım , Tubistlerim... Ve benim biricik kızlarım." notunu ekledi.

"SEN HAYATA HEP ÜÇ NOKTALAR KOY"

Ünlü model Tuğba Özay, sosyal medya hesabından paylatığı karelerle takipçilerini endişelendirdi. Olayın aslı ise daha sonra ortaya çıktı. Tuğba Özay'ın klip çekimi için saçlarını sıfıra vurdurmuş gibi makyajının yapıldığı ortaya çıktı. Özay, endişelendiren o fotoğrafına, "Biz Tubistler neden bu hareketi yapıyoruz biliyor musunuz..? Bu hareketin anlamı bizler için şu; hayat sana son noktayı koyana dek sen hayata hep üç noktalar koy..! Biz Harika bir aileyiz ... İyi ki varsınız canlarım , Tubistlerim... Ve benim biricik kızlarım." notunu ekledi.

tuğba özay son haliyle takipçilerini üzdü!

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